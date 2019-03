Sipas Shoqatës së “Anxiety and Depression of America”, çrregullimet e ankthit ndikojnë tek rreth 40 milionë njerëz – kjo është pothuajse një në pesë veta.

Shkaqet e ankthit nuk janë gjithmonë të lehta për t’u identifikuar. Ka raste që aim und të vijë si pasojë dhe e ambientit të shtëpisë tuaj.

Sipas Shoqatës së “Anxiety and Depression of America”, çrregullimet e ankthit ndikojnë tek rreth 40 milionë njerëz – kjo është pothuajse një në pesë veta. Gratë vuajnë më shumë se burrat, dhe as fëmijët nuk janë imun.

Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Mendor, rreth 25 për qind e fëmijëve të moshës 13 deri në 18 vjeç vuajnë nga një çrregullim ankthi.

Çrregullimi i përgjithësuar i ankthit është forma më e zakonshme, por ka lloje të tjera të tilla si çrregullime paniku, çrregullime ankthi shoqëror dhe çrregullim obsesive-kompulsive.

Trajtimet ndryshojnë në varësi të çrregullimit dhe individit, por terapi, mjekimi, vetëkontrolli dhe shmangia e nxitësve ndihmojnë.

Kur veshjet e ish-të dashurit: Këmisha e ish të dashurit tuaj janë akoma të varura në dollap dhe sa herë visheni i shihni aty, janë shkak për shtimin e stresit. Ndoshta ende nuk jeni gati të lini të shkruarën por duhet ta largoni pak nga pak.

Ora: Një orë dore ose një orë muri mund të jetë një shkak i tmerrshëm i ankthit sepse në shumicën e rasteve ne e shohim atë vetëm kur jemi duke u përgatitur të shkojmë diku ose kur vrapojmë për diku.

Më mirë përdorni telefonint tuaj se sa një obket I cili ju streson kur e shihni ngado

Dushi: shumica e bëjnë çdo mëngjes si një mënyrë relaksimi. Por për disa persona është si një “alarm” për të ikur në punë ndaj dhe shkakton një stress që ndodhta nuk e kishit kuptuar deri tani.

Nuk ka asgjë më të keqe se një tavolinë e mbushur me letra dhe shkresa që ju kujtojnë punën. Ju këshillojmë një rivendosje të dokumenteve që keni.

Një pastrim I thellë që ti keni më pak gjëra për të parë dhe për të bërë gjithashtu.

Është e sigurtë që ka aplikacione që mund t’ju ndihmojnë të relaksoheni, si aplikacioni për meditimin por ka mijëra aplikacione që vijnë me një por po ju bëjnë keq duke ju shkaktuar stres.

Ngjyra e gabuar e murit të shtëpisë: ngjyrat shpesh ndikojnë në gjëndjen emocionale thotë një psikolog me emrin Scott Allen.

P.sh sendet me ngjyrë të kuqe shkaktojnë stress në disa persona. E njëjta gjë vlen dhe për muret e shtëpisë. Duhen zgjedhru hoqëm sendet që ishin të kuqe sepse ato shkaktuan disa klientë”, thotë ai.

“Kushtojini vëmendje se si ngjyrat e ndryshme ju bëjnë të ndiheni dhe lexoni më shumë për sekretet e mbështetura nga shkenca për të krijuar një shtëpi pa stres.