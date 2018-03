Këtë se keni pritur nga Elhaida Dani! Vjen me një pozë pa sytjena

Pas 4 vitesh , sërish bashkë në Shqiperi me Maestro Cocciante … Mos humbisni hapjen e Festivalit të Këngës sonte në TVSH/RTSH ! Kemi një surprizë për ju ! Dopo 4 anni, di nuovo insieme in Albania ! Stasera ! After 4 years, again together in Albania ! Tonight ! #riccardococciante #festivaliikenges #thevoiceofitaly #thevoice #tvoi

