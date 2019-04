Rita Ora, momentalisht është në Kosovë bashkë me prindërit e saj.

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora bashkë me prindërit është në Kosovë për një mision bamirës në bashkëpunim me UNICEF.

Misioni i saj tashmë ka nisur dhe kjo gjë u bë e ditur përmes publikimit të një imazhi të nënës së Ritës, në rrjetet sociale.

Megjithatë, ajo sot ka qëndruar në qytetin e Ferizajit dhe ka drekuar në një nga restorantet më luksoze atje.Ky restorant ka sjell një foto të Orës në rrjetin social Facebook, ku mund ta shihni më poshtë. /Lajmi.net/