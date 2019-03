Luana Vjollca dhe Krenar Çoçaj janë përfolur prej vitesh për një lidhje, por asnjëri nga të dy nuk e ka pranuar publikisht.

Moderatorja e njohur ka pranuar se jetën private do e mbajë të fshehtë sepse ashtu do, por as nuk e ka mohuar e as pohuar lidhjen me biznesmenin e njohur.

Së fundmi kanë dalë sërish detaje që flasin për një lidhje mes tyre.

Luana ka publikuar mbrëmjen që shkoi foto nga një studio muzikore, ku me shumë mundësi po punon për këngën e re

. Nga po e njëjta studio ka postuar edhe Krenari në ‘Instagram-in’ e tij, duke lënë të kuptohet se qëndron pranë saj në çdo moment.

Kujtojmë se nga burime pranë çiftit, është treguar më herët se Krenari është gjithmonë shoqërues i Luanës në koncerte jashtë Shqipërisë.

Siç kuptohet ai është mbështetja më e madhe për të dhe kjo duket qartë megjithëse lidhja është shumë private.