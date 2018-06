Sfida Rusi-Arabia Saudite që luhet ditën e sotme do të jëtë sinjali hapës i Botërorit të shumë pritur “Rusia 2018”.

Në këtë kampionat pritet të ndeshën 32 skuadra që tashmë kanë zbarkuar në Moskë, për një qëllim të vetëm, fitimin e Kupës së Botës.

Botërori do të mbyllet me 15 korrik dhe deri atëherë do të luhen 64 ndeshje, të cilat do të gjykohen nga 36 arbitra nga mbarë bota.

Përveç 32 skuadrave që do të luftojnë për Kupën e Botës, është edhe skuadra e arbitërave që jo vetëm nuk do të fitojë asnjë trofe në fund, por me siguri që do të jetë edhe nga më të kritikuarat në fund.

Më poshtë janë të renditur emrat e 36 arbitrave të Botërorit “Rusia 2018”:

Fahad Al Mirdasi (Arabia Saudite)

Alireza Faghani (Iran)

Ravshan Irmatov (Uzbekistan)

Mohammed Abdulla Mohamed (Emiratet e Bashkuara Arabe)

Ryuji Sato (Japoni)

Naëaf Shukralla (Bahrein)

Mehdi Abid Charef (Algjeri)

Malang Diedhiou (Senegal)

Bakary Gassama (Gambia)

Ghead Grisha (Egjipt)

Janny Sikazëe (Zambia)

Barniak Tessema Weyesa (Etiopi)

Joel Aguilar (El Salvador)

Mark Geiger (SHBA)

Jair Marrufo (SHBA)

Ricardo Montero (Kosta Rika)

Jhon Pitti (Panama)

César Arturo Ramos Palazuelos (Meksikë)

Julio Bascuñan (Kili)

Enrique Cáceres (Paraguaj)

Andrés Cunha (Uruguaj)

Néstor Pitana (Argjentinë)

Sandro Ricci (Brazil)

Wilmar Roldán (Kolumbi)

Mattheë Conger (Zelanda e Re)

Norbert Hauata (Tahiti)

Felix Brych (Gjermani)

Sergei Karasev (Rusi)

Szymon Marciniak (Poloni)

Antonio Mateu Lahoz (Spanjë)

Milorad Mazic Serbi

Gianluca Rocchi (Itali)

Damir Skomina (Slloveni)

Clement Turpin (Francë)

Bjorn Kuipers (Holandë)

Cuneyt Çakir (Turqi)