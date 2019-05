Majku te gjithë i ka befasuar me këtë veprim, se nuk pritej nga ai ky ndryshim, shkruan “InfoKosova”.

Bashkë me këtë paraqitje ai ka paralajmëruar fansat se diçka e re po vjen, nuk ka dhënë detaj se do jetë solo apo bashkëpunim.

Por mund të themi lirisht se kjo ngjyrë reperit nuk i shkon aspak dhe ky nuk është Majk që jemi mësuar ta shohim.

Në anën tjetër edhe njëri nga meshkujt shqiptar me famë botërore frizeri Ludo Lee, ka ndarë një foto me flokët biond, kjo për meshkujt nuk paraqet ndonjë problem, sepse me një ndërrim mendimi të atij momenti mund t’i prejnë flokët dhe ta heqin atë ngjyrë. /InfoKosova/