Të rralla janë femrat sikurse Arbnora.

Një femër e bukur, e zgjuar dhe e talentuar.

Me një fjalë e kompletuar në të gjitha aspektet.

E, këtë e dëshmon fillimisht kurora saj e Missit në vitin 2003, e që athëherë nuk i është ndarë asnjëherë sukseseve.

Ka kohë që vazhdon karrierën e saj si prezantuese në emisionin e saj javor “ Zone”, emision ky i cili po rrit secilën herë shikueshmërinë duke marrë mysafir personazhe të përzgjedhura me nam, kryesisht ata që kanë lënë gjurmë në muzikën e mirëfilltë shqipe.

Është vet prezantuesja e cila me apo pa qëllim, me gjasë ka zbuluar se si do të duket këtë të diel.

Se kush do jenë të ftuarit nuk e dimë.

Mirëpo, se a do kemi një të diel të pasuruar me atraktivitet kjo gjë është më se e ditur.

Një moderatore sikur Arbnora nuk e zhgënjen asnjëherë publikun e saj./ Kosovarja/