Ndërkohë që vitet e fundit diskutohet nëse duhen lejuar ose jo martesat homoseksuale dhe më tej birësimi i fëmijëve të tyre, ka çifte të tilla që e gjejnë vetë zgjidhjen.

Kështu një vajzë shqiptare e cila jeton prej vitesh në Greqi është lidhur me një vajzë greke dhe tregon se është shumë e dashuruar me të.

Mirëpo siç tregon ajo për JOQ Albania çifti i lezbikeve kanë shumë dëshirë të bëjnë një fëmijë. Për këtë arsye ato kërkojnë një djalë shqiptar i cili do të pranojë do jetojë me të dyja vajzat.

E reja e cila quhet Gentiana premton se do ta mbajnë mirë dhe do të shpërblehet për “punën” e tij.

Ajo shkruan:

“Pershendetje JOQ Albania, Jam nje vajz nga Shqiperia 26 vjece, prej 14 vjetesh jetoj ne Greqi, ne moshen 18 vjecare kam kuptuar qe me pelqejne femrat, prej disa vitesh jam e lidhur me nje vajz greke, duhemi me njera-tjetren.

Mirepo duam te kemi 1 femij, arsyeja qe po ju shkruaj eshte qe te lidhemi me nje djal shqipetar ne ane te faqes tuaj nese e publikoni letren time, nese dikush ka deshire nga djemt te komentoj, kush duket serioz dhe ka deshire te shkruaj dhe ne do kontaktojm vet personin.

Ju Uroj kaloni mir te gjith. Se harrova dhe dicka,do jetoj mir me ne dhe do e shperblejme.”