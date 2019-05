Prej shumë vitesh Lori jeton dhe vepron në Kosovë më shumë sesa në Shqipëri, shkruan “InfoKosova”.

Loreta Kaçka Lori me 26 Prill kishte ditëlindjen e saj, e me këtë rast ajo u urua nga shumë familjarë e miq dhe fansa.

Ku dhe siç e cek dhe vetë këngëtarja ishte ndier shumë e lumtur.

Por, në aspektin familjar ajo kurrë nuk na ka treguar asgjë, as me kë jeton e as kë e ka nënë e baba.

Por, sonte duket se këtij kurioziteti i erdhi fundi. Ngase artisja shpalosi pak nga jeta e saj familjare.

Duke u shfaqur nën shoqërinë e babait dhe nënës Lori kishte pozuar në vendin e saj të lindjes, pra në Shqipëri.

Prindërit e saj dukeshin goxha të pashëm ashtu sikurse e bija.

Thjesht me këtë paraqitje Lori na tregoi se pamja e saj që duket bukur dhe e freskët është në gjene.

Duke na njoftuar me prindërit e saj, e për të gjithë ju që doni t’i shihni, ja kështu duken ata./InfoKosova/