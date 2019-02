Janë të dyja mjaft të suksesshme, edhe pse në drejtime krejt të ndryshme.

Kylie Jenner është miljraderja më e re në botë e ndërsa Rita Ora është një prej këngëtareve shqiptare më të përfolura në industrinë e muzikës në botë.

Së fundmi bukuroshet kanë veshur fustane thuajse identike dhe e kemi të vëshgtirë të themi se kujt i rri më mirë.

Me fustanet e fryrë dhe me thekë, në ngjyrën rozë-pjeshkë, me flokët bjondë të kapura kur pamë Ritën menduam se ishte Kylie.

Miljarderen e Kylie’s cosmetics e kemi parë të parën me këtë pamje në coverin e “Architecture digest”, e më pas me këtë pamje pamë Ritën ndaj mund të thmei që ndoshta këngëtarja me origjinë shqiptare mund të jetë inspiruar nga ajo.