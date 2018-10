Ajo është një nga këngëtaret më “IN” të momentit dhe është shumë e pëlqyer nga publiku, sidomos ai shqiptar, pasi Bebe Rexha për asnjë gjë në botë se mohon origjinën e saj.

Bebe po korr shumë sukses me hitet e fundit dhe këngët e saj çdo javë pushtojnë playlistat më të rëndësishme muzikore botërore.

Së fundmi ajo ka vendosur një rekord në “Billboard Hot 100” duke u bërë këngëtarja e vetme që ka arritur të qëndrojë në këtë playlistë për një vit rresht me këngën e saj “Meant To Be”.

Na ka treguar se e adhuron trupin e saj dhe vazhdon ta bëjë.

Bebe ka publikuar një foto ku duket shumë seksi ditën e sotme dhe na tregoi masën e të pasmeve dhe që nuk ka dashur të jetë një pop star me forma të kolme, por “e dobët” ama nuk do jetë kurrë. Mirëpo u shpreh se nuk do të ndryshojë dhe bashkëpunuesit e saj duhet të punojnë me të pasmet e saj të mëdha.