Era Istrefi po korr një suskes të jashtëzakonshëm dhe kjo nuk ka diskutim.

Duke ngjitur hap pas hapi shkallët në muzikën ndërkombëtare, Era po bëhet e njohur dhe nga shumë prej yjeve botërorë.

Së fundmi, një ndër këngëtaret amerikane të muzikës pop, më të famshme të momentit, Billie Eilish ka pëlqyer një prej fotove të këngëtares shqiptare.

Nuk e dimë nëse ky pëlqim, lidhet me ndonjë projekt të ri të këngëtares, apo thjesht dy vajzat njihen me njëra-tjetrën e megjithatë nuk e mohojmë se do të dëshironim pafund një bashkëpunim mes tyre.