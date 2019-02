Stanaj është këngëtari me origjinë shqiptare, i cili po përpiqet të ndërtojë një karierrë ndërkombëtare muzikore.

Disa prej këngëve të tij janë mjaft të njohura për publikun, por prej disa kohësh ai ka qenë në heshtje duke punuar për “hit-in” e radhës.

Së fundmi, këngëtari ka paralajmëruar në rrjetet sociale që më datën 22 shkurt do të lançoi këngën e tij më të re ‘Sweat’.

Ajo çfarë vihet re është se kënga e re duket se ka brenda e saj edhe copëza nga një hit tjetër i këngëtarëve të famshëm Bruno Mars e Gucci Manne, me këngën e tyre: “Wake Up In The Sky”.

Mesa duket Stanaj ka menduar për një remix.