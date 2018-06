Festivali Kënga Magjike po bëhet gati për edicionin e tij të radhës

Këtë vit bën 20 vjetorin dhe njëri ndër konkurentët që i rikthehet është edhe producenti Flori Mumajesi.

‘Me fjalë të vogla’ ishte kënga e fundit me të cilën ai konkuroi në vitin 2015 dhe do të rikthehet sërish.

Ndërkohë Flori do të vazhdojë të publikojë projektet e tij të reja ku e radhës do të jetë në bashkëpunim sërish me Getoarin dhe me Brunon.