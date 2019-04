Dhurata Dora ka kaluar tashmë të gjithë kufijtë dhe pritshmëritë me projektin e ri muzikor.

Këngëtarja e talentuar po shënon suksese rekord me këngën “Zemër”, që e solli me këngëtarin me famë ndërkombëtare Soolking.

Vetëm për 2 ditë, ky projekt muzikor është klikuar mbi 10 milionë herë në kanalin Youtube.

Kjo këngë përveç në Kosovë hit është bërë edhe në 11 shtete të tjera, në shumicën e tyre duke kryesuar./Indeksonline/