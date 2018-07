Në 50 vjetët e ardhshëm, Termocentralet do të furnizohen me qymyr që do të nxirret në territorin e Fushë Kosovës.

Bëhet fjalë për një pjesë të pronës së KEK-ut që gjendet në mes të mihjes së Bardhit të Madhe dhe fshatrave të Fushë Kosovës, Kuzminit dhe Lismirit.

Kjo pjesë deri më tani është shfrytëzuar nga KEK-ut për hedhjen e djerrinës që është nxjerrë nga mihjet e Bardhit dhe Mirashit.

Por, mihja e Fushë Kosovës do të vijë në shprehje vetëm pas 10 viteve, pasi deri atëherë KEK-u do të vazhdojë të nxjerr qymyrin në drejtim të Hadës, në bazë të licencës aktuale që e ka.

Grupi Teknik që është marrë me gjetjen e hapësirës për mihje të qymyrit ka dalë me gjetjet e veta.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka në një bisedë për kallxo.com konfirmoi që ky grup teknik ka gjetur se drejtimi nga jugu për minierën e re është orientim strategjik për vendin.

Ai ka thënë se ky rekomandim i grupit teknik është me kushtëzim, pasi duhet të bëhen hulumtime të reja në atë zonë për të parë nëse sasia dhe cilësia e qymyrit është e mjaftueshme për të bërë një investim të tillë.

“Rekomandimi i grupit teknik thotë që si orientim strategjik për vendin duhet përdorur drejtimi nga ana e jugut, mirëpo deri në 2027 apo vitin 2030 duhet të vazhdojë në këtë drejtim, pra kah veriu, sepse ka rezerva të dëshmuara edhe mandej duhet me i konfirmu të gjitha informatat për me bo shpuarje nga ana e jugut, për me i konfirmu se ka qymyr dhe kualitet. Ndërsa, nëse ndodhë e kundërta, pra nuk ka qymyr me kualitetin e duhur, atëherë na duhet me vazhdu nga ana e veriut për 40 vitet e ardhshme”, tha Lluka.

Nëse shkohet kah jugu, Lluka thotë se do të ishte një orientim i mirë për vendin, pasi që mbi 90% e tokave janë shtetërore dhe nuk do të kishte fare kosto të shpronësimeve, e që do të sigurohej mjaftueshëm qymyr për 40-50 vitet e ardhshme.

“Nëse shkojmë ka jugu nuk do të ketë nevojë për shpronësime”, thuhet Lluka. “Nëse del jugu ashtu siç po thonë ekspertët të bazuara edhe në disa matje të paraluftës e të pasluftës, gjitha rezultatet tregojnë se ka potencial ma të madh se sa kah veriu. Madje thuhet se edhe thëngjilli është më i mirë në Jug, ka ma shumë kalori dhe ka rezerva për 40 vitet e ardhshme”, tha tutje ministri Lluka

Nëse orientimi i mihjes bëhet kah Jugu (në drejtim të Fushë Kosovës), i bie që fshati aktual i Hadës nuk do të ketë nevojë që të shpronësohet në 50 vitet e ardhshme.

Ai thotë se nëse del që nga jugu nuk mund të vazhdohet të mihet, atëherë duhet shkuar nga veriu, ku përsëri pas Hades do të ketë nevojë për shpronësime të reja, sepse tokat në veri janë në shumicë private.

“Kjo është çështje e ndjeshme sepse pas Hades, ka edhe shumë e shumë toka private që ish dashtë me i shpronësu, por për me i evitu ato toka në të ardhmen, ne po marrim orientimin strategjik nga jugu, mirëpo për 10 vitet e ardhshme kemi me vazhdu ka veriu, që do të thotë kah Hadja dhe besoj se ato toka do të shpronësohen dhe nuk do të ketë ndërtime”, tha në mes tjerash ministri Lluka.

Lluka ka bërë të ditur gjithashtu se rekomandimi i grupit teknik për këtë çështje do të shkojë në Qeveri gjatë javës së ardhshme.