Kejvina vë në siklet Olen Çesarin me pyetjen e saj!

Olen Cesari, violinisti i njohur për performancat e tij në nivel ndërkombëtar, do të jetë i ftuar nesër në “Xing me Ermalin”, ku do të japë një intervistë ndryshe e do të bëhet pjesë e lojrave në studio.

Një nga momentet më komike të emisionit është kur Kejvina i bën Cesarit pyetjen e saj me spec, që do i habisë të gjithë.

“Para se t’i biesh violinës, kujt i bije ti?”, e pyeti Kejvina violinistin ndërsa Ermali shkakton shumë të qeshura në studio kur e merr Kejvinën hopa duke e larguar.

Por çfarë përgjigje do të kthejë Olen Cesari? Këtë na mbetet ta zbulojmë nesër në “Xing me Ermalin” ku do të jenë të ftuar edhe aktori brilant i skenës shqiptare Gaz Gjoka dhe organizatori i dasmave e menaxheri i VIP-ave, Elton Mehaj që do t’ju shkrijnë së qeshuri me historitë e bëmat e tyre./Xing