Sinan Vllasaliu këngëtari i shumë hiteve tanimë është bërë gjysh qe disa vite, shkruan “InfoKosova”.

Ani pse gjysh, ai akoma vazhdon të pëlqehet shumë nga gjeneratat e reja, e më shumë pëlqehet nga niprit e mbesat e tij.

Së fundmi e shohim Sinanin me mbesën e tij që kanë pozuar bashkë.

Të dy duken shumë bukur gjysh e mbesë.

Ndërsa është vet këngëtari Vllasaliu që mundohet ta mashtroj vajzën e vogël që të bëjnë foto bashkë.

Se a ia doli, shikojeni foton që Sinani e ka bërë publike me këtë mbishkrim: ”

Me mujt me mashtru”./InfoKosova/