Katharine McPhee ka pozuar me bikine në Meksikë…Duket tepër e nxehtë

Katharine McPhee duket se është në super formë derisa ka mahnitur të gjithë më paraqitjen e saj në pushime në Cabo San Lucas në Meksikë gjatë vikendit.

Këngëtarja 33 vjeçare dhe aktorja është në pushime me shoqen e saj Hilary Shor, e cuila është producentë e “”The Help and Children Of Men”.

Mirëpo, udhëtimi nuk ka shkuar edhe pa u vërejtur pasi që të martën “Page Six” ka sjell disa foto të çmendura të bukuroshes.