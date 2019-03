Linda Morina personazhi juaj i cili çdo ditë iu bën të qesheni po dhe në të njëjtën kohë iu bën me nerva, sot duket krejt ndryshe, shkruan “InfoKosova”.

Nuk dihet nëse Linda ka vendos që tash e tutje të jetë në këtë stil dhe pak më “normale” sesa në paraqitjet e saj që jeni mësuar ta shihni.

Por, vërtet nëse nuk do ta njihnit më parë, në këtë foto kur do ta shihni do të mendonit se nuk është i njëjti person.

Linda shihet në një qendër tregëtare dhe duket e veshur si të gjitha femrat e zakonshme.

Ta ketë ndryshuar stilin e saj për vetëm këtë dalje apo përgjithmonë? Mbetet ta shohim në publikimet e saj të radhes./InfoKosova/