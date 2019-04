Bashkëshortja e Korabit me profesion është dizajnere, por nuk ka treguar asnjëherë se është duke e ushtruar këtë profesion, shkruan “ InfoKosova”.

Të paktën kishte promofuar punën e saj siç bëjnë pjesa më e madhe, nëpërmjet llogarive përkatëse në rrjetet sociale.

Lulja siç duket i është përkushtuar djalit dhe bashkëshortit e për atë pjesë do gjejë kohë në të ardhmën.

E dashur dhe e afërt është me familjarët por edhe me shoqëri, kjo fotografi tregon se është me një familjare paai mbiemri i tyre është i njëjtë.

Pëndryshe Lulja në të kuqe është kaq tërheqëse dhe shumë e bukur. /InfoKosova/.