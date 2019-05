Nëse tentoni të gjeni foto të shumta të Arjan Çanit me bashkëshorten e tij në Google, keq na vjen t’ju themi por do të zhgënjeheni.

Është një foto e shekullit të dytë para erës tonë, kur çifti sapo kishte nisur historinë e dashurisë.

Si pjesë e televizionit Klan për vite me radhë, Çani s’kishte si të mungonte në ceremoninë e 20-vjetorit të emisionit ‘Opinion’ dhe bashkë me të edhe bashkëshortja, Enida Petro me profesion stomatologe.

Të dy u fotografuan nga aparati i ‘Anabel’ duke shijuar nga një gotë verë dhe duken në formë shumë të mirë.