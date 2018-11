Kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel i është përgjigjur kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa përmes një letre, në të cilën sipas LDK-së thekson brengën lidhur me debatin rreth ndryshimit të kufijve.

Merkel në këtë letër ka shkruar edhe rreth çështjes së liberalizimit të vizave, ku thotë se është e vetëdijshme sa e rëndësishme është arritja e udhëtimeve pa viza për qëllime turizmi për Kosovën, duke njoftuar kështu që konsultimet e shteteve anëtare të BE-së rreth kësaj çështjeje janë duke vazhduar.

Lexoni të plotë letrën e kancelares, Angela Merkel të dërguar nga LDK-ja:

Me këtë letër Kancelarja Merkel e falënderon Kryetarin e LDK-së, z. Isa Mustafa për shkresën e dt. 28 shtator 2018, me të cilën e kishte njoftuar lidhur me qëndrimet e tij rreth dialogut në mes të Serbisë dhe Kosovës.

Kancelarja Merkel thekson se ‘edhe nga këndvështrimi im është shumë me rëndësi që Kosova të vazhdojë dialogun me Serbinë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian dhe të shtyjë përpara normalizimin e marrëdhënieve. Debatin rreth ndryshimit të kufijve edhe unë, sikurse ju po e përcjell me brengosje të madhe’, porosit Kancelarja Merkel.

Duke trajtuar çështjen e liberalizimit të vizave të adresuar nga shkresa e Kryetarit të LDK-së, Kancelarja Gjermane Angela Merkel shkruan: “Unë jam e vetëdijshme sa e rëndësishme është arritja e udhëtimeve pa viza për qëllime turizmi për vendin tuaj. Thelbësore për Gjermaninë në këtë rast është plotësimi pa përjashtim i të gjitha kritereve, para se mund të jepet liberalizimi i vizave. Konsultimet e shteteve anëtare të BE-së rreth kësaj çështjeje janë duke vazhduar”.

Ndryshe, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa kishte njoftuar, në fund të muajit shtator të këtij viti, kancelaren Gjermane Angela Merkel dhe Ministrat e Punëve të Jashtme të të gjitha vendeve të BE-së lidhur me qëndrimet e LDK-së për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një reflektim në këtë letër kryetari Mustafa e pranoi para disa ditësh edhe nga Ministri për Punë të jashtme dhe tregti të Hungarisë, Peter Szijarto.