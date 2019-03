Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Japoni.

Gjatë vizitës në Tokyo, Kryeparlamentari Veseli do të pritet në takim të veçantë nga homologu i tij japonez, ndërsa do të zhvillojë disa takime edhe me ministra e zyrtarë të lartë japonezë.

Gjatë takimeve në Japoni, kreu i Kuvendit të Kosovës do të bisedojë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, me theks të veçantë në fushën inovacionit dhe ekonomisë, si dhe vazhdimin e mbështetjes së Japonisë për Kosovën si në rrafshin ndërkombëtar po ashtu edhe me investime direkte. /Lajmi.net/