Motrat Mustafa janë këngëtaret shumë të pëlqyera të muzikës popullore shqiptare.

Ato u bënë të njohura që nga fillimi dhe këngët e tyre u bënë vetëm hite.

Ato janë shumë të përfolura sidomos për jetën e tyre private e të cilën nuk po hezitojnë ta ekspozojnë në rrjete sociale.

E sot, ato kanë publikuar një foto me të cilën tregojnë se do të lansojnë këngën e re dhe në klip do ta kenë gruan e vëllait të tyre e cila është veshur në vello.

Kunata e tyre është Medina e cila është një femër shumë e bukur.

E tillë duket edhe në fotot e tjera, jo vetëm në atë e veshur me vello.

Sot ajo ka publikuar një foto nga pushimet, ku po duket tejet bukur me familjen e saj./ORAinfo/