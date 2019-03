Ditën e sotme, producenti i “Duplex”, Turjan Hyska, feston 34-vjetorin e lindjes së tij.

Një nga urimet më të veçanta që ka marrë është nga miku i tij i ngushtë, aktori, Jul Deda.

“Ky djali ka nje ves te keq, i harron çelesat e makines gjithkund. Nese gjeni nje portofol ne rruge, eshte tij.

Ka rezik as sot nuk i shkon mendja se ka ditelindjen. T’ja kujtojme pak? Turjan, u befsh 100 vjeç. Energjia per te bere pune te mira kurre mos t’u pakesofte.

P.s. Kam nje lajm te mire per ty vlla. Se shpejti do hyje ne mode teletransportimi dhe kleringu universal, qe ti te mos kesh nevoje as per çelesa makine, as per portofol. 😂😉”, janë fjalët e Dedës.

Përndryshe, producenti, Turjan Hyska sot feston ditëlindjen e 34-të.