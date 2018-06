Ian, ishte në të 20-at e tij kur filloi lojrat në mesin e viteve 1990.

Një interes për kohë të gjatë në ndërtimin e kompjuterëve u zhvillua sidomos të lojët si “Counter Strike” dhe “Team Fortress”, të cilat ai do të luajë në fundjavë derisa kthehej nga puna.

Ishte elementi online i këtyre lojërave, thotë ai, që me të vërtetë ndryshoi marrëdhënien e tij me lojrat, dhe ajo që filloi si një hobi shpejt e mori jetën e tij, raporton The Guardian, transmeton Infokosova.

“Isha duke punuar, kisha një familje, kështu që ishte një progres i ngadaltë”, thotë ai.

“Por pastaj – dhe kjo tingëllon shumë e çuditshme kur them tani – fillova të mendoj për këtë në punë, dhe gjëja e parë që do të bëja kur të shkoj në shtëpi ishte të filloja të pi dhe të filloja internetin dhe lojën”.

Video games gëzojnë miliona njerëz në mbarë botën pa ndonjë efekt të dëmshëm.

Shumica e lojtarëve kurrë nuk do të duhet të shqetësohen për t’u bërë një problem.

Por për një numër të vogël njerëzish, ajo që fillon si një hobi zbavitës bëhet një zakon i dobësuar.

Megjithëse varësitë e sjelljes, si lojrat, bixhozi apo seksi mund të jenë më pak të dobësuar fizikisht sesa varësitë e ngjashme ndaj drogës apo alkoolit, ndikimi i tyre mund të jetë jo më pak i rëndë.

Ian kujton krijimin e një kompjuteri në dhomën e tij të ngrënies, ku ai do të luante deri në mesnatë çdo natë.

Koha e lidhjes së tij ka përfunduar – shpesh duke përdorur drogë dhe alkool për të lejuar atë për të mbajtur lojra.

Kur u ktheva në shtëpi një natë të premte, unë do të ulesha në kompjuter dhe nuk do të largohesha deri natën e së dielës.

“Çdo natë deri në atë kohë unë do të luaja”, thotë ai.

“Kur u ktheva në shtëpi një natë të premte, unë do të ulem në kompjuter dhe nuk do të largohesha deri natën e së dielës. Do të përdorja amfetamina për të qëndruar zgjuar dhe vetëm luaja vazhdimisht, derisa u ndava nga kompjuteri derisa shkoja në tualet. Ai thjesht konsumoi jetën time”./Infokosova