Ajo ka ndërtuar një karrierë falë linjave të saj voluminoze trupore.

Në këtë mënyrë, Kelly Brook u duk thjeshtë sensacionale derisa ka mahnitur duke theksuar linjat e saj të bollshme në disa foto në të brendshme.

Modelja dhe aktorja 37 vjeçe ka treguar asetet e saj në një sytjenë të tejdukshme derisa ishte futur në mesin e disa zambakëve derisa vetëm një lule kishte mbuluar modestinë e saj.

Ajo po ashtu kishte ekspozuar gjoksin e saj, belin e hollë derisa flokun e saj e kishte të valëzuar.

Një tjetër foto ylli e kishte bërë derisa me joshje ishte në një pishinë, e veshur me një palë kostume të larjes, me ngjyra neutrale dhe me lule që kishte theksuar fort gjoksin e saj.

Flokun e kishte vendosur prapa kokës, derisa duart i kishte ngritur lart mbi kokën e saj.