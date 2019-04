Pas largimit të Panuccit nga drejtimi i Kombëtares, Federata Shqiptare e Futbollit, nisi kërkimet për trajnerin e ri.

Në media qarkulluan shumë zëra, duke filluar nga trajnerë të huaj si Edy Reja apo Valter Zenga, e deri te emera shqiptarë si Besnik Hasi apo Arjan Peço.

Ndërkohë kandidati i radhës për të marrë drejtimin e kombëtares është një emër i madh i futbollit italian si Alberto Zaccheroni.

Ky i fundit ka një karrierë të pasur në Itali, ku ka trajnuar tre ekipet e mëdha, Juventus, Inter e Milan.

Gjithashtu Zaccheroni ka drejtuar edhe kombëtaren japoneze, ku ka fituar kupën e Azisë në 2011-ën.

Megjithatë ende nuk ka diçka konkrete, pasi palët nuk janë ulur ende në tavolinë për të diskutuar detajet e kontratës.

Nëse takimi do të mbyllet me sukses, Zaccheroni do të firmosë një kontratë dy vjeçare.