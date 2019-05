Nuk gjendet mes atyre personazheve të njohur që duan të jenë me patjetër kudo, të shihen e të përfliten.

Aktori Luan Jaha, nuk e kërkon me ngulm vëmendjen, madje as per projektet profesionale ku është i përfshirë.

Ndonëse aktor, ai është i tërhequr dhe pa dëshirën e pa përmbajtshme për të qenë shumë i ekspozuar në opinion.

Pak dihet për jetën private të aktorit që në serialin “Familja Moderne” luajti sukseshëm karakterin e “Dajes Skender”.

Ne, ju njohim me Nartin, djalin e tij të sapo diplomuar.