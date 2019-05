E ftuar në emisionin ‘Xing me Ermalin’ Jonida Vokshi flet për lidhjen e saj me Besnik Krapin.

Jonida Vokshi ishte e mysafirja e radhës në emisionin ‘Xing me Ermalin’ ku ajo flet edhe për jetën e saj private.

Gjatë emisionit ajo kumtoi lajmin se lidhja e saj me producentin kosovar Besnik Krapi së shpejti do të kurorëzohet me martesë.

Aktorja ishte pjesë e disa pyetjeve provokative, në pyetjen se ‘a do e puthje burrin në sy të vjehrrit’, ajo përgjigjet ‘Po do e puth se puthja tregon dashuri dhe ku ka dashuri ka lumturi’. /Lajminet/