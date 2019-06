Jonida Maliqi dhe Bora Zemani janë kunata?

Pak kohë më parë, qarkulloi lajmi se mes këngëtares së njohur Jonida Maliqi dhe aktorit të humorit, Romeo Veshaj kishte lindur një romancë e re.

Ndjekësit dyshuan fillimisht nga Instagram-i por pas publikimit të një videoje në rrjete sociale ku ata të dy shfaqeshin të përqafuar në pishinë, lidhja u bë gati gati zyrtare.

Pavarësisht lajmeve që qarkullojnë prej ditësh dy protagonistët nuk reaguan. Së fundmi Jonida ka dhënë një intervistë për revistën “Class” mbi eksperiencën e saj në Eurovizion. Një nga pyetjet drejtuar këngëtares ka qenë kjo:

Ç’koment ke për titujt rozë të kohëve të fundit, ka një “Romeo” në jetën tënde?

Jonida as nuk ka pohuar por as nuk ka mohuar asgjë. Përgjigja e saj ka qenë e qartë; nuk dëshiron që jeta e saj private të bëhet publike.

“Jeta ime personale dua të mbetet e tillë, ndaj mund të shprehem se jam e qetë dhe e lumtur momentalisht.”,- është përgjigjur ajo.

Nga ana tjetër edhe Bora Zemani është përfolur për një lidhje me binjakun e Romeos, Donaldin, por vetë moderatorja i ka mohuar këto zëra, madje ajo do të sjellë një projekt së bashku me vëllezërit.

Ndërkohë që fansat aludojnë se Romeo e Jonida dhe Donaldi e Bora janë 2 çifte, që të katërt janë parë në publik fill pas pohimit të Jonida Maliqit për revista “Class”, se ndihej e lumtur momentalisht.

Ata janë fotografuar së fundmi nga “Pamfleti” në një nga restorantet e kryeqytetit teksa drekonin bashkë.