Me datë 15 korrik (e dielë) do të mbahet finalja e Kupës së Botës mes Francës dhe Kroacisë në stadiumin “Luzhniki”

Por, para se ndeshja të fillojë, himni i Botërorit “Live It Up’ do të performohet nga treshja, Era Istrefi, Will Smith dhe Nicky Jam.

Mirëpo, Era Istrefi nuk do jetë shqiptarja e vetme që do të performojë në Rusi, pasi po atë ditë edhe këngëtarja nga Shqipëria, Arilena Ara do të ngjitet në skenë për të kënduar.