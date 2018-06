Kanye West u zhgënjye shumë nga mosprania e mikut të vjetër në dasmën e tij

Pas albumit ‘Lemonadë’ të Beyonce, që fliste për tradhëtinë e reperit, dyshja rikthehen fuqishëm me një album të përbashkët ‘Everything Is Love’.

Jay Z ka folur goxha përmes tekstit të njërës prej këngëve të albumit, ‘Friends’ për raportin me Kanye West dhe arsyen se pse refuzoi t’i shkonte në dasmën e bujshme me Kim Kardashian.

Jay-Z shprehet në këngë se nuk do të shkojë në festat e të tjerëve në rast se ai dhe gruaja e tij s’po merren vesh me njëri-tjetrin.

Për reperin nuk ka rëndësi edhe nëse shtëpia ka marrë flakë, është i gatshëm të digjet në të vetëm e vetëm që të mos largohet nga familja.

Në fund përfundon duke thënë se nëse “miqtë” nuk e kuptojnë një situatë të tillë, nuk janë në të vërtetë miqtë e tij.

Flitet se Kanye kishte vendosur që Jay Z-në ta kishte shoqërues, por ky i fundit i vuri kusht, që asnjë kamera televizive nuk do të filmonte Beyonce-n dhe vogëlushen Blu Ivy. Vetëm mendimi se mund të shfaqej në “Keeping Up With the Kardashians” e tmerronte divën e muzikës.

Por burime të tjera thonë, se arsyeja e vërtetë ka qenë kriza në çift, e cila e ka çorientuar reperin që po mundohej të bënte gjithçka për t’u rikthyer siç ishte.