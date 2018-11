Rina Balaj është bërë një nga emrat më të përfolur.

Që nga fillimi i karrierës, reperja e re është vazhdimisht e komentuar për çdo veprim që bën, shkruan Indekosnline.

Përveq projekte muzikore, Rina iu qëndron afër adhuruesve edhe me imazhe të ndryshme, edhe të fundit herë, reperja ka ardhur me një fotografi në të cilën ajo ka befasuar, ku si rrallë herë ajo u shfaq e pa grimuar me një dukje krejtësisht natyrale, ndërsa dukej goxha mirë.

Ndryshe, Rina ka paralajmëruar se së shpejti do të publikoj projektin më të ri i cili do të vije në bashkëpunim me reperin e njohur anglez, K.Koke./IndeksOnline/