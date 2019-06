E ardhmja e aviacionit shqyrton disa hapa të përparueshëm në botën e udhëtimit ajror, nga teknologjia tek përvoja e paharrueshme e pasagjerëve.

Industria e aviacionit tani po investohet masivisht, vetëm për t’i falur udhëtarëve një ndjenjë krejtësisht ndryshe nga ato që kanë përjetuar deri sot, transmeton lajmi.net.

E ardhmja, pra vitet që po na presin para, për nga ky aspekt do të njihen si “vitet e arta”.

Në këta aeroplan do të jetë një botë krejt tjetër, çdo pasagjer do ta ketë afër nga një smartphone personal, tablet apo laptop, dhe Wi-Fi (AIRFI) për udhëtarët që të mos mërziten as edhe një moment.

Prandaj hidhni një sy se si do të duken ato.