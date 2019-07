Ramush Haradinaj sot ka ditëlindjen, shkruan “InfoKosova”.

Kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradianj sot ka mbushur plotë 51 vjet jetë.

Në mëngjes ai u zgjua me shumë dashuri nën shoqërinë e nënës së tij Rukijes.

Me ta nuk ishin as fëmijët e as Anita e Ramushit.

Por, nënë e bir kishin vendos që këtë mëngjes ta zbardhin bashkë, ndërsa Kryeministri fotografisë që e kishte bërë publike në Facebook ia shoqëronte këto fjalë: “Sot në ditëlindjen e 51-të, kafen e mëngjesit me nanën Rukë! RH”./InfoKosova/