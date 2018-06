‘Ku vajti’ mban titullin kënga më e re nga Elvana Gjata.

Në minutat e parë të publikimit, ky projekt muzikor u pëlqye nga publiku ndërsa vjen i realizuar me një videoklip shumë profesional, shkruan lajmi.

Par vallëzimit profesional të saj dhe ekipit në këtë klip fshihet koreografi i njohur dhe shumë i suksesshëm shqiptar Albi Nako.

Ndryshe Elvana Gjata ani pse po synon tregun botëror ku është futur fuqishëm me duetin me reperin amerikan Ty Dolla $ign, mirëpo asnjëherë nuk e ka harruar suksesin që e ka arritur në Shqipëri dhe as fansat shqiptar të cilët sapo i shpërbleu me këngën e re në shqip.