Ismaili mbron deputeten Besa Baftiu – Për Kurtin thotë se as partinë e vet s’po mundet ta mbajë bashkë

Deputeti Fisnik Ismaili i ka dalë krah koleges së tij, Besa Baftiu, e cila dha dorëheqje ditë më parë nga Vetëvendosje.

Përmes një shkrimi, Ismaili tha se të gjitha ofendimet drejtuar atij po i arsyeton por që nuk i kupton aspak fyerjet që po i bëhen Baftiut.

Ai ka theksuar se nuk e ka në plan ta dorëzojë mandatin e deputetit – gjë të cilën e thotë se e kishte menduar kur kishin nisur problemet e para.

Më tej tha se ‘duhet nisur me pyetjen se pse po ikin prej Albinit, pasi që sipas tij janë bërë shumë deri më sot, e që disa nga ta nuk janë as hajna, as tradhtarë, as SHIK-u, as të shitur’. /Telegrafi/

Ky është publikimi i plotë i deputetit Fisnik Ismaili: