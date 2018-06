Një gjykatës i Gjykatës Supreme të Kolumbisë Britanike ka dhënë dënime me kusht ndaj dy burrave që i përkasin një sekti Mormon, pasi u shpallën fajtorë për poligami të martën.

Winston Blackmore u shpall fajtor se kishte pasur 24 gra, ndërsa James Oler kishte pesë gra. Dënimi me kusht për 6 muaj i marrë për Blackmore thotë se ai do qëndrojë në arrest shtëpi por që do të shkojë në punë si edhe do marrë shërbime mjeksore.

Ndërsa Oler është dënuar me 3 muaj arrest shtëpie.

Të dyja përballen me 12 muaj provë.

Disa nga gratë e dy burrave ishin deri në moshën 15-vjeçare kur u martuan.

Blackmore e ka bërë të qartë se asnjë dënim nuk do ta pengojë atë të praktikojë besimin e tij. Ai është edhe baba i 149 fëmijëve.