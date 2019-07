Raportet në mes Dafinës dhe Ledrit janë si shume raporte të mira në mes kolegëve, shkruan “InfoKosova”.

Këngëtarja dita ditës jo vetëm që po ndryshon pamje por edhe sjellje, mund të shojim në profilin e saj, veprime të shumta dhe shpesh të pa matura apo edhe aspak të hijëshme dhe mund të themi defjeneruese për moshat e reja.

Edhe pse ajo cilësohet për një vokal të mrekullueshëm, jeta që tenton ta bëjë është duke u bazuar me jetën e shumë personazheve botërorë, ku përfundimi i tyre nuk ka qenë i mirë.

Ditë më parë ajo erdhi me një bashkëpunim me Lumi B-në, me ripërpunim të këngës “Lule Lule” , ku u prit mjaft mirë nga të gjithë dhe mori mbështetje të madhe.

Edhe ish vjehrra, nëna e Ledrit piblikoj në profilin e saj këngën, reperi e falenderoj me disa zemra. /InfoKosova/.