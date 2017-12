“Ish-shefi i sigurimit përdhunoi vajzën nga Gjirokastra, “i hipi” edhe kushëriri i tij”

Një vajzë është përdhunuar dhe të gjithë e dinin, por askush nuk fliste për këtë ngjarje. Të paktën kjo është ajo që ka dalë në dritë nga publikimi i fundit i një dokumenti sekret të Degës së Punëve të Brendshme të qarkut të Elbasanit.

Bëhet fjalë për dokumentin që i përket vitit 1958. Në të thuhet se ka qenë vetë shefi i Degës, Qatip L., i cili bashkë me një person tjetër me emrin Nevruz, kanë kryer veprime seksuale me një vajzë minoritare nga Gjirokastra, me emrin Fotini.

Ngjarja duket si një skenar filmi me histori perverse, me një mori ndodhish e episodesh, të cilat fillojnë e mbarojnë me skena përndjekjesh e përdhunimesh, me skenarë të ideuar nga shefi i degës.

Në dokumentin e bërë publik tregohet shumë pak nga ajo që ka ndodhur në të vërtetë.

Ja çfarë shkruhet në të:

”Në muajin korrik 1957, kapiten Qatipi ka marrë një vajzë imorale (minoritare) e quajtur Fotini nga Gjirokastra, me të cilën ka pasur lidhje edhe më përpara dhe së bashku me kushëririn e tij, Nevruz B., e çojnë nga rruga e trenit dhe aty bëjnë aktin.

Një herë tjetër po këtë femër e kanë thirrur në zyrë me pretekstin për t’i kontrolluar dokumentet, ku kanë mbajtur gjoja njëfarë procesverbali dhe pastaj e kanë nxjerrë jashtë dhe në afërsi të Degës së Brendshme, Qatipi dhe Nevruzi kanë kryer marrëdhënie seksuale me të.”