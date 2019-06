Ish partnerja e Bradley Cooper, Irina Shayk dyshonte se ish burri kishte lidhje me Lady Gaga-n para se ata t’i jepnin fund mardhënies mes tyre.

“The Sun” zbuloi se modelja 33 vjeçare u u largua nga shtëpia më heret, pas performances ‘A Star Is Born’ të Bredlit me këngëtaren Lady Gaga.

Por sipas thashethemeve Irina kulminacionin e paknaqësis e arriti kur Bradley e filmoi një film me Gaga-n.

Një burim nga Radar Online pohonte: “Mardhënia e Bradleyt me mamanë e foshnjes Irina, filloi të bjerë me të vërtetë kur filloi filmimi me Gagën”.

