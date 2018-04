Interesante, 5 arsyet që një vajzë bie në dashuri me një djalë

Të gjithë kemi shije dhe preferenca të ndryshme dhe çfarë funksionon për disa nuk mund të funksionojë për të tjerët.

Disa prej nesh preferojmë dhe pëlqejmë gjëra të ndryshme. Sipas studimeve shkencore disa gjëra që ne i gjejmë tërheqëse krijojnë edhe më tepër se kaq, ndoshta edhe dashurinë.

Ja cilat janë 5 arsyet që një vajzë bie në dashuri.

Të jetë më i madh

Disa e quajnë atë efekt George Clooney, por në thelb ekziston një studim që sugjeron se gratë preferojnë meshkujt më të vjetër. Të rinjtë janë shpesh në të gjithë vendin dhe mund të jenë mjaft të pakujdesshëm, por kur gratë kërkojnë partnerë afatgjatë, preferojnë meshkuj që janë më të pjekur, si në aspektin e moshës ashtu edhe në qëndrimin e tyre ndaj jetës.

Zotërimi i një qeni

Ky është një detaj që për një djalë do ët thotë shumë, aq më pak për vajzat. Nëse ai di të kujdeset për një kafshë shtëpiake ai di shumë mirë të sillet në familje dhe në një lidhje. Edhe personaliteti i tyre ka lidhje me këtë, duke krijuar kujdesshmëri dhe përgjegjësi.

Veshja e kuqe

Ngjyra e kuqe shpesh lidhet me dashurinë, pasionin dhe fuqinë. Kështu që shkencëtarët kryen një eksperiment në të cilin ata i treguan fotografitë e djemve që mbanin këmisha të kuqe, blu, jeshile dhe gri dhe shumica e vajzave thanë se djemtë e veshur me të kuqe ishin më tërheqës për to. Mund të ketë gjithashtu të bëjë me faktin se veshja e kuqe kërkon shumë besim dhe secili e gjen besimin të jetë tërheqës.

Të jesh i brishtë

Kjo mund të tingëllojë qesharake dhe si dramë televizive, por vajzat i pëlqejnë më shumë djemtë të cilët sillen në mënyrë të brishtë dhe të kujdesshme.

Një karrierë interesante

Djemtë me karrierë interesante zakonisht janë më tërheqëse për vajzat. Pra, ju e dini, burrat në uniformë si policë, zjarrëfikës, pilotë, por edhe mjekë, personalitete televizive dhe sipërmarrës janë ndër ata që tërheqin vajzat më tepër.