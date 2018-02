Indrit Murati: Ja çfarë me tha Ballist Morina pasi e vizitova në Kroaci

Ballist Morina tash e disa kohë po mbahet në burg nga shteti i Kroacisë.

Sot për vizitë tek Ballist Morina ka qenë Indrit Murati, miku i tij i ngushtë.

Indrit Murati tifoz i çmendur i kombëtares shqiptare i tha portalit Gazeta Blic, që Ballist Morina nuk është penduar fare për gjestin heroik që e ka bërë në stadiumin e Partizanit të Beogradit.

”Sot e vizitova mirë ishte dhe ju them me plotë gojë që Ballisti nuk është penduar fare, ai madje me tha që nëse do të kisha mundësi edhe 100 herë do të veproja përsëri njëjtë” tha Murati.