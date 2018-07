Zlatan Ibrahimovic nuk e harron të kaluarën, sidomos periudhën e kaluar si futbollist i Milanit

Sulmuesi i LA Galaxy është takuar me ish skuadrën e tij gjatë përgatitjeve të tyre në Los Angeles.

Ai po ashtu ka dërguar një mesazh për tifozët e Milanit, përcjell “lajmi.net”.

“Tung për të gjithë tifozët e Milanit, shpresoj që jeni mirë. Më mungoni shumë, më keni mbetur në zemër. Ju uroj shumë fat, jam gjithmonë me ju. Një përshëndetje të madhe”, deklaroi Ibrahimovic.

Look who came to say hello! ❤️⚫️

Guardate chi è venuto a trovarci a Los Angeles questa sera! ❤️⚫️

👋🏻 @Ibra_official! #DevilsInUSA pic.twitter.com/i5F6s9XySj

— AC Milan (@acmilan) July 25, 2018