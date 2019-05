Ish e dashura e 50 Cent, Daphne Joy, i ka lënë pak vend imagjinatës në një veshje të bardh derisa ka treguar pothuajse tërë gjoksin dhe këmbët e saj joshese.

Daphne është e njohur për asetet e saj edhe më parë dhe ato nuk harron që t’i ekspozojë për të gjithë fansat e saj.

Ylli i mediave sociale është fotografuar me një fustan ku theksohen asetet e saj joshese, kurse është parë duke drekuar në “Westlake Village” të mërkurën.

Modelja 32-vjeçare është po ashtu e njohur për lidhjet e saj me disa meshkuj: nga këto lidhje ka një djalë me emrin Sire me ish të dashurin e saj 50 Cent, si dhe ka qenë në lidhje po ashtu me Jason Derulo.