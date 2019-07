Është nga Britania e madhe quhet Elizabeth Hoad, ajo ka vendosur që të martohet me një kafshë, ish modelja ka hequr dorë përfundimisht nga meshkujt.

49-vjeçarja ka vendosur të lidhë jetën me një qen të racës “Golden Retriever”, të cilin e ka quajtur Logan.

“Kam pasur 220 takime dashurie në tetë vitet e fundit. Përgjithësisht, çdo histori ka përfunduar keq.

Mendova se do të ishte një ide e mirë të martohesha me Loganin.

Ai kurrë nuk më ka braktisur dhe ne e duam njëri-tjetrin. Kjo është mënyra ime për të thënë se do të jemi bashkë përgjithmonë”– është shprehur modelja.

Në dasmën ku do të marrin pjesë 20 persona, ky i fundit do të mbajë një orë, një kapelë, xhaketë dhe kravatë, sikur të ishte me të vërtetë një mashkull.