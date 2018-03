Huddersfield e blen përfundimisht Hadergjonajn, mbrojtësi shqiptar i lumtur me transferimin

Florent Hadergjonaj është edhe zyrtarisht lojtar i skuadrës angleze, Huddersfield Town.

Mbrojtësi nga Kosova, i cili para disa ditësh zgjodhi ta përfaqësoj Zvicrën u transferua gjatë verës në Angli te Huddersfildi me formulën e huazimit.

Por, skuadra angleze nuk ka pritur fundin e sezonit për të bërë të përhershme marrëveshjen me Hadergjonajn, i cili i ka bindur drejtuesit e klubit.

“Huddersfield është i lumtur të ju lajmëroj se ka kompletuar në mënyrë të përhershme transferimin e Florent Hadergjonajt nga Ingolstadti”.

“Flo ka nënshkruar marrëveshje tri vjeçare, e cila zgjat deri në verën e vitit 2021!”, thuhet në njoftimin e klubit nga Liga Premier, ku shifra e transferimit nuk specifikohet.

✅ #htafc is delighted to announce that it has completed the permanent transfer of @FloHadergjonaj from @Schanzer_EN .

✍️ Flo has signed a three year deal that runs until the summer of 2021!

➡️ https://t.co/B2kCgwTUDg (SE) pic.twitter.com/LAA9vritW7

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) March 8, 2018