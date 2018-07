Zëvendëskryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj ka uruar kancelarin austriak Sebastian Kurz për marrjen e presidencës së BEsë nga ana e Austrisë, për vitin 2018.

Hoxhaj tha se ky është një momentum i rëndësishëm për Kosovën dhe rrugën e Ballkanit Perëndimor drejt integrimit evropian.

“Urime Sebastian Kurzit për marrjen e presidencës së BE-së nga ana e Austrisë për vitin 2018.

Momentum i rëndësishëm për Kosovën dhe rrugën e Ballkanit Perëndimor drejt BE-së.

Suksese në detyrat dhe sfidat e reja”, shkroi Hoxhaj në Twitter.

Congratulations @sebastiankurz for #Austria’s EU Presidency @EU2018AT. This a very important momentum for #Kosovo and #WB6 on our path to EU. Good luck with the upcoming tasks and challenges!

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) July 1, 2018